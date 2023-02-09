أخبار النصر اليوم | حقيقة رونالدو ورامز جلال وتاليسكا يرد على إهانة الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 9 فبراير 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق التاسع من فبراير 2023، وما يدور حول الفريق.

تثبيت كوع أوسبينا

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الجراح الإسباني مانويل لييس، الذي أجرى العملية الجراحية للحارس الإسباني دافيد أوسبينا؛ محترف النصر، فرض عليه جهاز "قوس الكوع المفصلي"، لتثبيت كسر المرفق.

وأكدت الصحيفة أن الحارس يتواصل مع جراحه الخاص بشكل مباشر، بالتزامن مع متابعة برنامجه التأهيلي تحت إشراف طبيب النادي.

"رونالدو جاء بالفلوس وليس حبًا في النصر .. كفى تصغير في العالمي!"

هاجم الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، الإعلام النصراوي الذي دائمًا ما يقوم بتصغير حجم نادي النصر أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (طالع التفاصيل)

ما حقيقة ظهور كريستيانو رونالدو في برنامج مقالب رامز جلال الجديد 2023؟

تعرف على حقيقة ظهور البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي في مقالب رامز جلال الجديد 2023. (طالع التفاصيل)

إهانة الهلال؟ تاليسكا يُعلق على شكوى الزعيم ضده

علق النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، على تقديم شكوى من نادي الهلال ضده في لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي. (طالع التفاصيل)

صدمة للنصر.. بوسكيتس مستعد للتضحية من أجل برشلونة

يرغب الإسباني سيرجيو بوسكيتس في البقاء مع برشلونة رفقة مدربه وزميله السابق تشافي هيرنانديز حتى أنه مستعد لتخفيض راتبه. (طالع التفاصيل)

عض أصابع الندم يا رونالدو .. فقد أضعت الهلال "بوابتك للأمجاد"!

كأن الصداع يرفض أن يفارقه، وترفض المقارنات أن تتركه يكمل مسيرته في هدوء، ظهر له الهلال كي يعكر على كريستيانو رونالدو صفو أول شهر له في السعودية. (طالع التفاصيل)

فيديو| بعد رونالدو .. النار تُفتح على نجوم النصر بسبب المقهى وتيك توك!

حالة من الهجوم ظهرت مؤخرًا ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث تعرض للاتهام بضعف تأثيره الفني بعد انضمامه للنصر السعودي.

ولكن المهاجم المخضرم ليس الوحيد الذي يتم فتح النار عليه داخل الفريق، فهناك "دنجوان" الفريق على موقع "تيك توك" ولاعب آخر لا يفارق المقهى أبدًا. (طالع التفاصيل)

بعد الإنجاز المونديالي .. مشجع هلالي يعلن انشقاقه لتشجيع النصر

بينما يُنتظر أن يزداد عشق الجمهور للهلال في مثل هذه الظروف، خرج أحدهم مغردًا بعيدًا عن السرب، معلنًا اتجاه لتشجيع الجار "النصر". (طالع التفاصيل)

ليست صعبة لكن قوية .. الهلال الزعيم العالمي الحقيقي يا جمهور النصر!

سنوات وسنوات ردد خلالها النصراويون "العالمية صعبة قوية"، بداعي أنهم أول فريق سعودي يشارك في كأس العالم، رغم أنه لم يحقق أي منجز من وراء هذه المشاركة، إذ ودع بهزيمتين وفوز وحيد من دور المجموعات.

في النهاية، صمت الجميع، وتحدث الهلال وحده بلغة العظماء، كاتبًا سطر جديد في سجله التاريخي، كأول نادٍ سعودي يصل لنهائي كأس العالم للأندية. (طالع التفاصيل)

فرصة ثمينة لرونالدو .. النصر قد يشارك في كأس العالم للأندية 2023

هدية على طبق من ذهب قد تُقدم للنصر السعودي في نهاية العام الجاري 2023، بالمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه. (طالع التفاصيل)

عكس سير الأحداث .. أبو بكر يفجر مفاجأة حول طلب خاص من رونالدو

تبدو الصورة من الداخل في النصر السعودي عكس ما كانت تدل عليه طوال الأشهر الماضية بشأن المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، إذ فجر مفاجأة من العيار الثقيل. (طالع التفاصيل)

صنداي ومن أسقط النصر وبرشلونة ضحية لثلاثة .. أصحاب اللقطة الواحدة في كرة القدم

هناك من يجتهد ويقدم الكثير في الملاعب، لكنه لم يقدم لقطة مضيئة يتذكرها الجمهور، وهناك من يظل عالقًا في الأذهان بفضل لقطة واحدة، كانت كافية ليبقى ذكرى خالدة. (طالع التفاصيل)