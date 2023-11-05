أخبار النصر اليوم | حب جورجينا يُشعل مباراة الخليج، ومفاجأة في إيقاف تاليسكا

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 5 نوفمبر 2023
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فيديو | رونالدو وجورجينا .. الحب يشعل أجواء لقاء النصر والخليج!
أشعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أجواء مباراة فريقه النصر أمام الخليج في دوري روشن السعودي، بسبب ما حدث بينه وبين صديقته جورجينا رودريجيز.
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فجر القانوني خالد الشعلان مفاجأة قانونية، تخص قرار لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، بشأن إيقاف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر.
مارسيلو بروزوفيتش .. الجُندي "المجهول - المعلوم" الذي أحرج الجميع!
غاب تاليسكا أو أي لاعب آخر، ستجد النصر كما هو لا يتأثر والفريق يقدم المستوى المطلوب، ولكن إذا غاب النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ستجد أن هناك أزمات في الجانبين الهجومي والدفاعي.
مارسيلو بروزوفيتش .. الجُندي "المجهول - المعلوم" الذي أحرج الجميع!
غاب تاليسكا أو أي لاعب آخر، ستجد النصر كما هو لا يتأثر والفريق يقدم المستوى المطلوب، ولكن إذا غاب النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ستجد أن هناك أزمات في الجانبين الهجومي والدفاعي.
نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة النصر لتحقيق الفوز على الخليج، ومواصلة ملاحقة الهلال متصدر دوري روشن السعودي، حيث تألق الدون وفرض نفسه كأفضل نجوم المباراة.
"الآن الجميع يحترمني" .. كاسترو يتحدث عن التقليل منه في بدايته مع النصر!
تحدث البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق نادي النصر، عن التقليل منه في بدايته مع تدريب العالمي، مع بداية الموسم الحالي.
حقيقة الهدف الملغي .. فيديو من قلب غرفة "الفار" يكشف: هل تعرض النصر للظلم أمام الخليج؟
منذ الأمس والجميع سواء نصراوي أو منافس له، لا حديث له إلا عن هدف السنغالي ساديو ماني الملغي في شباك الخليج، وسط اتهامات لطاقم التحكيم وغرفة الفيديو بالتواطؤ ضد العالمي، وكذلك القناة الناقلة نظرًا لعدم إعادة لقطة الهدف أثناء المباراة.
"الآن الجميع يحترمني" .. كاسترو يتحدث عن التقليل منه في بدايته مع النصر!
تحدث البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق نادي النصر، عن التقليل منه في بدايته مع تدريب العالمي، مع بداية الموسم الحالي.
حقيقة الهدف الملغي .. فيديو من قلب غرفة "الفار" يكشف: هل تعرض النصر للظلم أمام الخليج؟
منذ الأمس والجميع سواء نصراوي أو منافس له، لا حديث له إلا عن هدف السنغالي ساديو ماني الملغي في شباك الخليج، وسط اتهامات لطاقم التحكيم وغرفة الفيديو بالتواطؤ ضد العالمي، وكذلك القناة الناقلة نظرًا لعدم إعادة لقطة الهدف أثناء المباراة.