أخبار النصر اليوم | حب جورجينا يُشعل مباراة الخليج، ومفاجأة في إيقاف تاليسكا

تحدث البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق نادي النصر، عن التقليل منه في بدايته مع تدريب العالمي، مع بداية الموسم الحالي.

منذ الأمس والجميع سواء نصراوي أو منافس له، لا حديث له إلا عن هدف السنغالي ساديو ماني الملغي في شباك الخليج، وسط اتهامات لطاقم التحكيم وغرفة الفيديو بالتواطؤ ضد العالمي، وكذلك القناة الناقلة نظرًا لعدم إعادة لقطة الهدف أثناء المباراة.