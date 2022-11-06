أخبار النصر اليوم | جارسيا يُغير مكان لاعب الشباب .. ومشاركة الغنام أمام بنما

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 6 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022.

جارسيا يتجه لرفض انضمام كونان لمنتخب ساحل العاج

أكدت تقارير صحفية، على أن الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريق نادي النصر، يتجه لرفض انضمام المحترف جيسلان كونان إلى منتخب بلاده ساحل العاج خلال الفترة القادمة.

المدرب الفرنسي يُفضل استمرار كونان مع فريق النصر خلال الفترة القادمة، وخوض المباريات الودية خلال المعسكر الذي سيقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

سلطان الغنام يظهر أمام بنما

قرر الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، منح بعض الدقائق للظهير الأيمن سلطان الغنام، خلال مباراة الأخضر الودية أمام بنما.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن رينارد سيمنح الغنام فرصة للمشاركة في مباراة بنما التي ستقام يوم الخميس المقبل، للتأكد من جاهزيته للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

جارسيا يُغير مركز حقوي في شباب النصر

كشفت صحيفة "الرياضية" عن طلب الفرنسي جارسيا مدرب النصر، من فريق الشباب بالنادي، تغيير مركز اللاعب يوسف حقوي من قلب الدفاع إلى الارتكاز.

جاء طلب جارسيا بعدما شاهد العديد من مباريات الفريق خلال الفترة الماضية، حيث سيطلب تواجد حقوي في معسكر النصر الخارجي في الإمارات، والذي سينطلق يوم 27 نوفمبر الجاري.