أخبار النصر اليوم | تنس حمد الله .. وكلاسيكو السيدات أمام الأهلي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة ، الموافق 11 نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما عاد الفريق لاستئناف تدريباته خلال فترة التوقف الحالية لدوري روشن السعودي، والتي تستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

فيديو | "حمد الله كان يلعب التنس في النصر وليس كرة قدم"

يرى الإعلامي الرياضي منار شاهين أن المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، كان مدللًا في نادي النصر، لدرجة أنه كان بعيدًا عن مستواه بسبب ما وجده من تدليل.

حمد الله كان لاعبًا في صفوف النصر، حتى تم فسخ عقده من جانب ناديه، لينتقل إلى الاتحاد في شتاء 2022، ويتألق مع العميد وينضم مجددًا إلى صفوف المنتخب المغربي. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا .. الكشف عن موعد كلاسيكو الهلال والاتحاد وديربي الرياض

كشفت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس، مواعيد مباريات الجولات العشر المقبلة من الجولة التاسعة وحتى الـ18، ضمن دوري روشن السعودي.

حتى الآن لُعبت ثماني جولات من دوري روشن، تصدر بهم الشباب جدول الترتيب برصيد 22 نقطة متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن النصر؛ صاحب الوصافة. "اقرأ التفاصيل"

كلاسيكو سيدات النصر أمام الأهلي

يعود الدوري الممتاز للسيدات السعودي من جديد بعد توقف، وذلك بمواجهة كلاسيكو بين فريقي الأهلي والنصر على الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وتوقف الدوري السعودي الممتاز للسيدات أكثر من 10 أيام، بسبب دورة الألعاب السعودية التي انتهت يوم الإثنين الماضي.