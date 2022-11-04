أخبار النصر اليوم | تغيير مركز تاليسكا .. وتجهيز عسيري والغنام

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة، الموافق الرابع من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما عاد الفريق لاستئناف تدريباته خلال فترة التوقف الحالية لدوري روشن السعودي، والتي تستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

بعد تألقه مع النصر .. جوستافو ينافس على جائزة آسيوية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن استفتاء شهر أكتوبر، لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا، حيث تم اختيار البرازيلي لويز جوستافو لاعب وسط نادي النصر ضمن القائمة.

وقدم جوستافو مستوى مميز رفقة النصر خلال شهر أكتوبر، حيث تمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين، خلال 4 مباريات لعبها رفقة العالمي خلال شهر أكتوبر. "اقرأ التفاصيل"

تغيير مركز تاليسكا في معسكر النصر

قرر الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريق نادي النصر، تغيير مركز البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب الفريق، خلال معسكر الفريق في أبو ظبي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن جارسيا يريد الدفع بتاليسكا في مركز المهاجم، ليكون بديلًا للكاميروني فينسنت أبو بكر، الذي انضم لمعسكر بلاده، استعدادًا لكأس العالم قطر 2022.

النصر يكثف تأهيل عبد الفتاح عسيري

كثف الجهاز الطبي بنادي النصر، برنامجه التأهيلي للاعب عبد الفتاح عسيري، ليتم تجهيزه خلال فترة التوقف الحالية، تمهيدًا للعودة إلى الملاعب.

ويريد الجهاز الطبي تجهيز عسيري قبل يوم 15 ديسمبر المقبل، موعد عودة منافسات دوري روشن للمحترفين، بمواجهة الرائد بالجولة التاسعة.

الغنام يصل إلى معسكر السعودية في أبو ظبي

وصل سلطان الغنام الظهير الأيمن لفريق النصر والمنتخب السعودي، إلى معسكر الأخضر المقام حاليًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد تعافيه من إصابة تمزق العضلة.

ومن المقرر أن يجري سلطان الغنام تدريبات لياقية مكثفة مع المعد البدني، قبل دخوله التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة.