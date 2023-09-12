أخبار النصر اليوم | تطور إيجابي في حالة مادو، وقرار خاص بشأن الدوليين

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 12 سبتمبر 2023
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كاسترو يمنح الدوليين حرية تحديد موعد انضمامهم للتدريبات
منح لويس كاسترو المدير الفني للنصر اللاعبين الدوليين في الفريق حرية تحديد موعد انضمامهم للتدريبات الجماعية بين يومي الأربعاء والخميس.
المدرب حدد الخميس القادم كموعد لانطلاق المران الجماعي بحضور جميع اللاعبين الدوليين وغيرهم، لكنه سمح للدوليين الغياب عن مران الأربعاء إن أرادوا ذلك، سواء بسبب تأخر وصولهم إلى الرياض أو شعورهم بالإرهاق.
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تطور إيجابي في حالة مادو الصحية
شهد يوم أمس تطورًا إيجابيًا في حالة عبد الله مادو الصحية، حيث لامس الكرة لأول مرة منذ إصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال بطولة الملك سلمان للأندية العربية.
المدافع السعودي أدى تدريبات انفرادية بالكرة تحت أنظار الجهازين الفني والطبي في جانبٍ من الملعب، سبقها تنفيذه برنامجًا بدنيًا ضمن برنامجه التأهيلي بعد الإصابة.
دموع وتوسلات والهلال أفضل من ريال مدريد .. لأن السعودية تستحق التضحية!
يبدو الأمر في صورته الأولية أن السعودية هي من دفعت الكثير من الأموال لاستقطاب نجوم العالمي لأراضيها ودوريها، لكن للصورة جوانب عدة، يمكنك أن تراها بحسب رؤيتك..
مركز صادم لريال مدريد وظهور سعودي خاص .. البطولة الواحدة تساوي 9 ملايين يورو!
نشرت صحيفة "آس" تقريرًا ماليًا يوضح الوضع الحالي لعدة أندية أوروبية فيما يخص الإنفاق والدخل في فترات الانتقالات العشر الأخيرة بداية من 2014.
"لا تراجع ولا استسلام" .. فريق أوروبي يعلن أنه سيحاول ضم تاليسكا رسميًا
طوال الصيف الحالي، ومستقبل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كان غامضًا للغاية؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن البقاء أو الرحيل.
فيديو | "هذه ليست مشكلتي" .. نجم الهلال يسخر من غضب كريستيانو رونالدو
رد النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على غضب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو "بسببه"؛ بعد نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.
تقليلًا من ماجد عبد الله .. تحدٍ سعودي غريب مقابل مليار دولار!
كونه أسطورة نادي النصر السعودي يتم إقحام اسم ماجد عبد الله في أي محاولة للتقليل من العالمي من قبل منافسيه، لكن هذه المرة تكلفة الأمر "مليار ريال سعودي"!
"أتفهم قراركم ولكن!" .. جريزمان يوجه رسالة لنجوم دوري روشن السعودي
يحمل الفرنسي أنطوان جريزمان؛ مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، بعض الرسائل لنجوم العالم المنتقلين لدوري روشن السعودي، بعدما رفض هو اتخاذ هذه الخطوة خلال الميركاتو الصيفي الماضي.
بعد فشل انتقاله للاتحاد .. قرار حاسم من مدرب النصر مع العمري
اتخذ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، قرارًا حاسمًا مع النجم الدولي عبد الإله العمري، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.
"عنصرية وتقليص الراتب".. نجوم ريال مدريد وبرشلونة يحطمون أحلام السعودية الجميلة
عاشت المملكة العربية السعودية، أضخم سوق انتقالات في تاريخها، خلال الصيف الحالي؛ حيث نجح المسؤولون عن القطاع الرياضي، في ضم عددٍ هائل من النجوم العالميين.