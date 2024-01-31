أخبار النصر اليوم | تطورات حالة رونالدو الصحية، وكاسترو يُوضح دور "اللاعب الجديد"

كاسترو يُشيد بالصفقة الجديدة للنصر

أشاد لويس كاسترو المدير الفني للنصر بالصفقة الجديدة، الظهير الأيسر عزيز بيهيتش، مؤكدًا أنه سيستفيد منه في دوري أبطال آسيا.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إنتر ميامي "سنستفيد كثيرًا من اللاعب الجديد قاريًا، سيسمح لنا باللعب بـ6 أجانب في دوري أبطال آسيا، سيكون بديل أليكس تيليس".

المدرب البرتغالي لم يخف استياءه من إلغاء المباراتين الوديتين في الصين مؤكدًا أنه ترك أثره السلبي على استعدادات الفريق للمرحلة القادمة.