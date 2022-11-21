أخبار النصر اليوم | بدء المرحلة الثانية من الإعداد، ومهارة النجعي المذهلة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 21 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 21 نوفمبر 2022.

النصر يبدأ المرحلة الثانية من الإعداد

دشن النصر أمس الأحد الفترة الثانية من برنامجه الإعدادي لاستئناف دوري روشن السعودي منتصف ديسمبر القادم.

وقد أدى الفريق تدريبات بدنية وتكتيكية متنوعة، فيما قرر الجهاز الفني بقيادة رودي جارسيا إجراء تدريبات اليوم الإثنين على فترتين صباحية ومسائية.

الإنفلونزا تُبعد بيتي عن المران

غاب نجم النصر بيتي مارتينيز عن تدريبات الأمس بسبب معاناته من الإنفلونزا.

ولم يُحدد موقف اللاعب من الانتظام في التدريبات اليوم الإثنين.

مهارة مذهلة وهدف جميل للنجعي في تدريبات الأخضر

سجل سامي النجعي لاعب وسط النصر هدفًا جميلًا بعد مهارة مذهلة في تدريبات المنتخب السعودية، شاهد أدناه

📹— الجوهرة سامي النجعي . . 💎💛 pic.twitter.com/jDMt42bJBr — عاجل النصر | AjelNFC (@AjelNFC) November 20, 2022

سمير عثمان يُقارن بين هدفي الإكوادور الملغي والنصر ضد الباطن

الحكم المصري المعتزل أوضح أن الهدفان مختلفان تمامًا.

سمير عثمان يُقارن بين هدفي الإكوادور الملغي والنصر ضد الباطن