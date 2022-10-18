أخبار النصر اليوم | بخاري إلى إسبانيا وجديد جارسيا بشأن "التوقف"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 18 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 18 أكتوبر 2022.

النصر يصرف مكافأة خاصة للاعبين

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة النصر أبلغت اللاعبين بصرف مكافأة خاصة لكل منهم قدرهما 20 ألف ريال سعودي، وذلك بعد الفوز الكبير على الفيحاء يوم الأحد الماضي.

النصر كان قد هزم الفيحاء بأربعة أهداف نظيفة ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي وقد سجل الأهداف كلًا من تاليسكا ولويس جوستافو بالمناصفة.

النصر بانتصاره حافظ على وصافة جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن الشباب.

بخاري يتوجه إلى إسبانيا

غادر أمين بخاري حارس مرمى النصر إلى إسبانيا للكشف على موضع إصابته في الكتف.

اللاعب كان قد خضع لعملية جراحية لتثبيت كتفه في العاصمة الإسبانية مدريد على يد الطبيب مانويل لييس وتحت إشراف طبيب نادي النصر ديفيد ماركيز.

رحلة حارس المرمى السعودي إلى إسبانيا كان مُعدًا لها مسبقًا حسب البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي وضعه له الجهاز الطبي في النصر.

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قرار جديد من جارسيا بشأن برنامج التوقف

نشر حساب النصر الرسمي على تويتر خطة الفريق خلال فترة توقف الدوري السعودي، وقد تضمنت قرارًا جديدًا من المدرب رودي جارسيا تخلص بمنح اللاعبين إجازة لمدة 20 يومًا لكن على جزئين.

الجزء الأول من الإجازة بدأ بالفعل عقب انتهاء مواجهة الفيحاء يوم الأحد الماضي وسيستمر حتى الـ27 من الشهر الجاري حيث سيستأنف الفريق تدريباته حتى التاسع من نوفمبر القادم حيث سيبدأ الجزء الثاني من الإجازة ويمتد حتى الـ20 من نفس الشهر.

الفريق سيُغادر إلى أبو ظبي في الإمارات يوم 27 نوفمبر لبدء معسكره الإعدادي هناك والذي سيمتد حتى التاسع من ديسمبر المقبل.

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