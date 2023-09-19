أخبار النصر اليوم | إنسانية رونالدو، وقسوة الزمن على بيتروس

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 19 سبتمبر 2023
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بيتروس من مجد النصر للتوقيع مع هذا الفريق السعودي المغمور
بعد 3 أعوام من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، يبدو أن مسيرة النجم البرازيلي بيتروس، قد شهدت تدهورًا كبيرًا وغير متوقع.
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النصر يصيب الجماهير الإيرانية بالجنون .. "بيع أنفاس كريستيانو رونالدو"
يبدو أن الجماهير الإيرانية، قد أصابها الجنون؛ بعد وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى طهران.
فيديو | كريستيانو رونالدو الإنسان يحقق حلم "طفل إيران الباكي"
قدّم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لمحة إنسانية جديدة؛ على هامش استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ لمواجهة برسبوليس.
برسبوليس مكذبًا لويس كاسترو: ليس الازدحام .. إلغاء تدريب النصر كان لهذا السبب
وصف ألريزا أشوف المسؤول الإعلامي لنادي برسبوليس الإيراني يوم أمس الذي شهد وصول بعثة النصر وعلى رأسها نجمه كريستيانو رونالدو إلى طهران بالتاريخي، لكنه كذب في الوقت نفسه المدرب لويس كاسترو بشأن السبب الحقيقي خلف إلغاء تدريب الفريق السعودي على ملعب آزادي.
من حق عمالقة دوري الأبطال أن يخافوا .. من يستطيع هزيمة هذا الفريق من السعودية؟
أثير الحديث مؤخرًا عن سعي المسؤولين عن الدوري السعودي لوجود ممثل له في دوري أبطال أوروبا، ورغم النفي الرسمي لتلك الفرضية إلا أن بعض الأشخاص في أوروبا تحدثوا عنها ورفضوها تمامًا وآخرهم ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.