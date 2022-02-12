أخبار النصر اليوم | إراحة الدوليين .. ومناورات ثلاثية

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة، الموافق 2 ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

الطريق ليس ممهدًا للنصر .. الهلال يخطط لخطف كريستيانو رونالدو

يبدو أن نادي النصر لن يجد الطريق مفتوحًا أمامه من أجل التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسهولة، بعد أن بدأ الهلال هو الآخر في الدخول في مفاوضات من أجل ضمه. "اقرأ التفاصيل"

جارسيا يمنح الدوليين راحة من التدريبات

قرر الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريق نادي النصر، منح اللاعبين الدوليين راحة من التدريبات، بعد عودتهم من المشاركة في كأس العالم قطر 2022 رفقة منتخب السعودية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن جارسيا طلب إراحة الدوليين، حيث سينتظمون في التدريبات الجماعية بداية من يوم 8 ديسمبر، قبل مواجهة ألميريا الودية بيوم واحد.

مناورة ثلاثية في تدريبات النصر

خاض فريق نادي النصر تدريباته مساء أمس الخميس، خلال فترة التوقف الحالية، وذلك خلال المعسكر المقام حاليًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وشهدت التدريبات إقامة مناورة ثلاثية، سبقتها تدريبات لياقية باستخدام الأجهزة، وتمارين تكتيكية متنوعة، تضمنت الكرات العرضية والتسديد على المرمى.

سيدات النصر أمام الاتحاد بالكلاسيكو

يستعد فريق سيدات نادي النصر، لمباراتهم أمام الاتحاد في الكلاسيكو، بالجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الممتاز للسيدات غدًا السبت.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، متفوقًا على الهلال واليمامة بالترتيب، بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 5 نقاط.