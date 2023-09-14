أخبار النصر اليوم | انتكاسة كبرى لكريستيانو رونالدو ونجم الهلال السابق يفضل لاعب العالمي على الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس الموافق الـ14 من سبتمبر 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ14 من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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أفضل من لعب بجوارهم؟ ماريجا يتجاهل لاعبي الهلال ويختار نجم النصر!

كشف المالي موسى ماريجا مهاجم الشارقة الإماراتي، ولاعب الهلال السابق، عن أفضل اللاعبين الذين لعب بجوارهم خلال تاريخه، ليتجاهل زملاءه في صفوف الزعيم. (طالع التفاصيل)

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بسبب انتقاله للنصر؟ كريستيانو رونالدو يحصل على أسوأ تقييم في FC 24 منذ 2007!

أعلنت النسخة الجديدة من لعبة EA Sports FC 24 عن تقييمات اللاعبين والتي شهدت انحدارًا كبيرًا بالنسبة لكريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي. (طالع التفاصيل)

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"الأفضل في العالم" .. الاتحاد يكرر تجربة كريستيانو رونالدو الناجحة داخل النصر

يبدو أن صفقات الأندية السعودية، لن تقتصر فقط على التعاقد مع أفضل اللاعبين والمدربين في العالم، وإنما ستمتد إلى أبعد من ذلك، وبما يتناسب مع الثورة الهائلة التي يشهدها القطاع الرياضي. (طالع التفاصيل)

رونالدو ونيمار وعملاقا السعودية.. أبرز الفائزين والخاسرين من توقف سبتمبر الدولي

في كل فترة من فترات التوقف الدولي المخصصة لمعسكرات المنتخبات، يتم الوصول إلى أهداف إيجابية للأندية والمنتخبات. (طاالع التفاصيل)

تقييمات لعبة FC 24: ليونيل ميسي أم كريستيانو رونالدو .. من الأفضل؟

يبدو أن التنافس بين أسطورتي الكرة العالمية البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، لا يقتصر على المستطيل الأخضر فقط؛ حيث وصل إلى شركات الألعاب الالكترونية. (طالع التفاصيل)

"قدم شكوى ضد النصر ورحل" .. دوري روشن السعودي يودع عدو الهلال رسميًا

ودع دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء أمس الأربعاء، واحدًا من أفضل محترفيه الأجانب في السنوات القليلة الماضية، بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

EA SPORTS FC 24 تكشف عن تقييمات أفضل لاعبي دوري روشن السعودي

قامت Electronic Arts اليوم بالكشف عن التقييمات الكاملة لأفضل لاعبي دوري روشن السعودي في EA SPORTS FC 24، ويأتي ذلك في أعقاب الكشف عن تقييمات عالمية للاعبين من أكبر الدوريات في العالم. (طالع التفاصيل)

سهام "الظلم" في الميركاتو السعودي العالمي .. فشل الهلال مستمر والاتحاد ضحية

"إرضاء الجميع غاية لا تدرك" مقولة شهيرة انطبقت تمامًا على الميركاتو السعودي العالمي، الذي أغلق أبوابه قبل أسبوع واحد، لكن خلف وراءه جدلًا كبيرًا بين ممتعض وغاضب، وفئة أخرى راضية. (طالع التفاصيل)

"من كف مي وجلباب بنزيما إلى صفحة عبلة المزيفة" .. مناوشات سعودية مصرية بقيادة صلاح ورونالدو

عاشت الجماهير السعودية والمصرية، على وقع المناوشات الرياضية بين إعلاميي البلدين الشقيقين، خلال صيف العام الحالي بـ"الكامل"، والتي أدت إلى ردود أفعال واسعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. (طالع التفاصيل)

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