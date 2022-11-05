أخبار النصر اليوم | المهاجم إلى دوري يلو، ومقارنة فالفيردي والنجعي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 5 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 5 نوفمبر 2022.

جارسيا يمنح اللاعبين راحة 24 ساعة

قرر الجهاز الفني للنصر بقيادة رودي جارسيا منح الفريق الأول راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة على أن تُستأنف يوم الأحد على فترتين صباحية ومسائية.

وتضمن مران أمس الجمعة تدريبات بدنية متنوعة والجري المتواصل حول الملعب ومناورة على كامل مساحة الملعب.

مهاجم النصر يبحث عن فريق في دوري يلو

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن مهند مندو مهاجم النصر من فئة المواليد يبحث حاليًا عن نادٍ يلعب له في دوري الدرجة الأولى السعودي.

المهاجم كان قد خاض تجربة مع نادي بني ياس الإماراتي بناءً على طلب من النادي السعودي لكنه لم يُوفق هناك ليعود إلى الرياض، وقد أبلغته الإدارة النصراوية بعدم الحاجة له علمًا ببقاء أقل من موسم في عقده مع النادي.

وكيله يتواصل حاليًا مع عدد من أندية دوري يلو لانضمام اللاعب لأحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الشهري: فالفيردي لم يكن أفضل من النجعي في كأس العالم للشباب

قال سعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي أن فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد لم يتفوق فنيًا على سامي النجعي لاعب النصر خلال مواجهة أوروجواي والسعودية في كأس العالم تحت 20 عامًا عام 2017.

وأوضح الشهري أن التفوق الوحيد للاعب كان في الجانب البدني الذي سمح له بإكمال اللقاء على نفس النسق القوي حتى النهاية. هنا المزيد من التفاصيل

هوساوي: كنت سأمنع غريب من الانتقال للنصر

قال معتز هوساوي مدافع الأهلي أنه لو بقي في ناديه لاستطاع منع رحيل النجم عبد الرحمن غريب إلى النصر.

وأوضح خلال تصريحاته في برنامج "مع عزيز" أنه يستطيع التأثير في الجناح السعودي وكان سيقنعه بالبقاء كما فعل سابقًا. هنا المزيد من التفاصيل