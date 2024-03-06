Cristiano Ronaldo Nassr Shabab SPLGetty
تامر أبو سيدو

أخبار النصر اليوم | المتهمون في "إعصار" الإصابات، ومفاجأة تركي آل الشيخ ورونالدو

Al Nassr FCدوري روشن السعوديCristiano Ronaldo

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 6 مارس 2024

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 6 مارس 2024

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من يتحمل مسؤولية إصابات نادي النصر؟

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

نجم العين يرد على التقليل من النصر..

أندرسون تاليسكا يكشف كواليس إصابته اللعينة..

رسالة خاصة من كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد..

كشف المزيد من الأسرار عن فترة نجم النصر الحالي الأخيرة في يونايتد

بيان رسمي من نادي العين الإماراتي..

صراع الكبار انطلق على اللاعب

مفاجآت وزير هيئة الترفيه لا تنتهي..

تطورات صادمة في إصابة أندرسون تاليسكا..

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

إعلان

اختيارات المحررين