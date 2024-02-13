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تامر أبو سيدو

أخبار النصر اليوم | الرئيس التنفيذي يتحدى الجميع، والتفسير القانوني لإيقاف العقيدي

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نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 13 فبراير 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 13 فبراير 2024

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عقوبات مران والعقيدي .. فينجا يتحدى ويُعلن عدم الاستسلام

أكد الصحفي خالد الرشيد أن جويدو فينجا الرئيس التنفيذي للنصر عازم على التحدي وعدم الاستسلام أبدًا بشأن العقوبات المفروضة على ثنائي الفريق، محمد مران ونواف العقيدي، في قضية التمرد التي هزت كرة القدم السعودية قبيل انطلاق كأس آسيا 2023.

الرشيد أكد أن فينجا أبلغ الجميع بأنه سيذهب إلى آخر نقطة قانونية في موضوع العقوبات.

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