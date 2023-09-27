أخبار الأهلي اليوم | يايسله يعاتب اللاعبين أمام الإعلام وإدوارد ميندي يحمي نفسه من الجماهير

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الـ27 من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ27 من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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جديد إصابة الحريجي

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الإصابة التي تعرض لها بسام الحريجي؛ ظهير الأهلي، بالأمس خلال مواجهة العين، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، لا تدعو للقلق.

وأشارت إلى أنها عبارة عن كدمة بسيطة في اليد، ولن تمنعه من مواصلة التدريبات والمباريات.

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البريكان: جئت لأثبت نفسي في الأهلي

أكد فراس البريكان؛ مهاجم الأهلي، أنه سيقدم كل شيء من أجل إسعاد جمهور الراقي، موضحًا أن التراخي في الشوط الثاني أمام العين أمر طبيعي.

البريكان سجل ثنائية أمس الثلاثاء، أمام العين في اللقاء الذي انتهى بفوز الراقي بنتيجة 3-2، ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال البريكان، خلال تصريحاته لقناة "SSC" عقب اللقاء: "أنا جئت لإثبات نفسي وكي أقدم كل شيء للأهلي، الجمهور يستحق الفرحة، هنا الرطوبة مرتفعة، لكن ليس لدينا أعذار، نؤدي ما علينا في الملعب، والباقي على الله".

وأضاف: "تراخينا قليلًا في الشوط الثاني بحكم أننا سجلنا ثلاثية في الشوط الأول، هذا طبيعي، لكن الأهم الفوز في النهاية".

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