أخبار الأهلي اليوم | وعد ذهبي بثوب جديد، واتهام للاعبين بإضاعة الصدارة

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 16 نوفمبر 2023
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العضو الذهبي يعد بثوب جديد للأهلي في الشتوية
وعد زياد اليوسف، العضو الذهبي في الأهلي، الجماهير بثوب جديد للفريق في سوق الانتقالات الشتوي.
الأهلي ينوي كما يبدو تغيير عدد من أجانبه في يناير القادم، ويدور الحديث تحديدًا عن ضم مهاجم جديد بدلًا من روبرتو فيرمينو.
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"لولا ميندي وفيرمينو لكان الأهلي يتصدر دوري روشن ولم يُقصى من الكأس"
حالة من عدم الرضا تُسيطر على جماهير النادي الأهلي، بشأن ما يقدمه فريقهم في الموسم الحالي 2023-2024، بعدما ابتعد الفريق عن صدارة دوري روشن، وتوديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
رئيس إدارة دوري روشن يعد بانتقالات شتوية قوية ويؤكد: نبحث عن الكمال
أكد مايكل إيمينالو رئيس إدارة كرة القدم برابطة دوري روشن السعودي، على أن الجميع متحمس لما حدث في النصف الأول من الموسم، مُشيرًا في نفس الوقت أنه ليس مثاليًا، وأن الطموح هو الوصول إلى الكمال.