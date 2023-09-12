أخبار الأهلي اليوم | وجهة رياض بودبوز الجديدة، وإصابة فراس البريكان

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 12 سبتمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 12 سبتمبر 2023

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يبدو الأمر في صورته الأولية أن السعودية هي من دفعت الكثير من الأموال لاستقطاب نجوم العالمي لأراضيها ودوريها، لكن للصورة جوانب عدة، يمكنك أن تراها بحسب رؤيتك..

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عاشت المملكة العربية السعودية، أضخم سوق انتقالات في تاريخها، خلال الصيف الحالي؛ حيث نجح المسؤولون عن القطاع الرياضي، في ضم عددٍ هائل من النجوم العالميين.

نشرت صحيفة "آس" تقريرًا ماليًا يوضح الوضع الحالي لعدة أندية أوروبية فيما يخص الإنفاق والدخل في فترات الانتقالات العشر الأخيرة بداية من 2014.

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