أخبار الأهلي اليوم | نجم الراقي مهدد بالغياب عن ديربي الاتحاد وخالد العيسى يقلل من لاعبه"

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الثاني من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق الثاني من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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نجم الأهلي مهدد بالغياب عن الديربي

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن مشاركة ظهير الأهلي بسام الحريجي في ديربي جدة المنتظر أمام الاتحاد، معلقة حتى الآن.

الحريجي كان قد تعرض لإصابة على مستوى كوع اليد خلال مواجهة فريقه أمام العين في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشارت "الرياضية" إلى أن مشاركة الحريجي سيخضع لاختبار فني غدًا الثلاثاء، لتحديد موقفه من اللقاء الذي يقام في السادس من أكتوبر الجاري.

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