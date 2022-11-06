أخبار الأهلي اليوم | ميركاتو على صفيح ساخن وهل هدد فيفا الراقي؟

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد الموافق السادس من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

الفراج: تأثير هبوط الأهلي سيستمر لسنوات

يرى الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن مسؤولي الأهلي لم يستوعبوا بعد هبوط الفريق لدوري يلو، مؤكدًا أن تأثير هذا الحدث سيستمر لسنوات.

وقال الفراج، خلال برنامجه "أكشن مع وليد": "مؤكد أن من ضمن تنظيم دوري يلو أن يضع الأهلي الشعار على القميص، لماذا لم يفعل؟، الأهلي كبير وعظيم وصاحب تاريخ كبير، وهبوطه لدوري يلو سبب زلزالًا، الأهلي بمسؤوليه ومنسوبيه وجماهيره ومحبيه لم يستوعبوا حتى هذه اللحظة أن الفريق هبط، وهذا أمر ليس سهلًا وسيستمر لسنوات، فإذا عاد لدوري المحترفين الموسم المقبل، سيكون الأهلي العائد من دوري يلو، وبعد سنوات سيقولون (كان في الدرجة الأولى)، لكن أعتقد أنهم سيتجاوزون هذه المرحلة".

ميركاتو الشتاء على صفيح ساخن

أكد المدرب الوطني مساعد العمري؛ المقرب من البيت الأهلاوي، أن إدارة النادي الحالية برئاسة وليد معاذ بدأت التجهيز لميركاتو الشتاء، مشددًا على قوة الصفقات الجديدة.

وقال العمري، خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "أؤكد أن إدارة النادي تعمل على ملف الميركاتو الشتوي القريب، ستكون استقطابات تليق بالأهلي، هذا ليس كلامًا مرسلًا، إنما من مصادر مسؤولة، لكن لا أريد ذكر أسماء، أنا مسؤول عن كلامي ومتأكد منه".

وأضاف: "إدارة الأهلي تعمل على قدم وساق للتعاقد مع لاعبين على مستوى عالٍ، وهذا طبيعي على إدارة تعرف طموح الجمهور، ولن نقبل كإعلام أو نقاد أو جماهير أقل من هذا العمل، لأن الأهلي لا يليق به المكان الموجود به، وكي يخرج من النفق المظلم ويعود لمنصات الكبار، عليه أن يتعاقد مع استقطابات ذات جدوى فنية".

فيديو | أزمة قانونية قد تحرم الأهلي من العودة إلى دوري المحترفين!

كشف الخبير القانوني سعود الرمان، عن أن الأهلي أصبح مهددًا بعدم العودة إلى دوري المحترفين الموسم المقبل، بسبب أزمة قانونية أمامه لم يستطع حتى الآن الوصول فيها إلى حلول. (طالع التفاصيل)

مصدر مقرب من الأهلي: الراقي مقبل على كوارث!

ما بين الطمأنينة والقلق، بعث مصدر مقدر من الأهلي رسالة لجمهور النادي، بعد انتشار أنباء عن تهديد من الاتحاد الدولي بهبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية. (طالع التفاصيل)