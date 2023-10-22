أخبار الأهلي اليوم | موقف كيسييه وماكسيمين من الكلاسيكو، وقصة مباراة الوحدة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 22 أكتوبر 2023

SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 22 أكتوبر 2023

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

فحص طبي لتحديد موقف كيسييه وماكسيمين من مواجهة الهلال

يخضع اليوم الأحد ثنائي الأهلي، فرانك كيسييه وآلان سان ماكسيمين، لفحص طبي بالأشعة لتشخيص إصابتيهما وحسم موقفهما من مواجهة الهلال في الكلاسيكو يوم الجمعة القادم ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن نجم الوسط الإيفواري تعرض لكدمة في العظم تحت الركبة خلال مواجهة الوحدة الأخيرة، وقد فضل مغادرة الملعب في الشوط الثاني بعد شعوره بآلام، فيما تعرض الجناح الفرنسي لإصابة في كاحل قدمه بعد تدخل قوي مع عبد العزيز نور لاعب فرسان مكة.

SHAHID