أخبار الأهلي اليوم | موقف غريب من الجمهور قبل لقاء التعاون وكلمات مؤثرة من عبدالله عطيف

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الـ14 من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ14 من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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إقبال ضعيف على تذاكر مواجهة التعاون

أعلن النادي الأهلي طرح تذاكر مواجهته المقبلة أمام التعاون، والمقرر إقامتها بعد غدٍ السبت، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن، عبر موقعه الإلكتروني.

وعلى عكس الجولات السابقة، التي اعتدنا خلالها على انتهاء تذاكر المباراة في الساعات الأولى، مرت ساعتين من طرحها هذه المرة وسط إقبال ضعيف، رغم إقامة المباراة في جدة.

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هذه المرة مع الأهلي .. كلمات مؤثرة من عبد الله عطيف بعد إصابته بـ"الصليبي الثالث"

وجّه عبد الله عطيف، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، رسالة إلى جماهيره؛ بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي. (طالع التفاصيل)

صدمة مفاجئة .. إصابة نجم الأهلي بـ"قطع" في الرباط الصليبي

كم من موهبة فقدتها الملاعب بسبب الإصابات؛ هذه اللعنة التي عطلت مسيرة العديد من النجوم السعوديين، الذين كان يتوقع لهم مشوار أكثر إبهارًا مع عالم الساحرة المستديرة. (طالع التفاصيل)

EA SPORTS FC 24 تكشف عن تقييمات أفضل لاعبي دوري روشن السعودي

قامت Electronic Arts اليوم بالكشف عن التقييمات الكاملة لأفضل لاعبي دوري روشن السعودي في EA SPORTS FC 24، ويأتي ذلك في أعقاب الكشف عن تقييمات عالمية للاعبين من أكبر الدوريات في العالم. (طالع التفاصيل)

سهام "الظلم" في الميركاتو السعودي العالمي .. فشل الهلال مستمر والاتحاد ضحية

"إرضاء الجميع غاية لا تدرك" مقولة شهيرة انطبقت تمامًا على الميركاتو السعودي العالمي، الذي أغلق أبوابه قبل أسبوع واحد، لكن خلف وراءه جدلًا كبيرًا بين ممتعض وغاضب، وفئة أخرى راضية. (طالع التفاصيل)

"من كف مي وجلباب بنزيما إلى صفحة عبلة المزيفة" .. مناوشات سعودية مصرية بقيادة صلاح ورونالدو

عاشت الجماهير السعودية والمصرية، على وقع المناوشات الرياضية بين إعلاميي البلدين الشقيقين، خلال صيف العام الحالي بـ"الكامل"، والتي أدت إلى ردود أفعال واسعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. (طالع التفاصيل)

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