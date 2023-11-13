أخبار الأهلي اليوم | مفاجأة مدوية بشأن فيرمينو، وفرصة أخيرة للمدافع التركي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 13 نوفمبر 2023
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يايسله يطلب استبدال فيرمينو في يناير
أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي طلب من إدارة النادي ضم مهاجم جديد في يناير القادم بدلًا من البرازيلي روبرتو فيرمينو.
مهاجم ليفربول السابق وصل الأهلي بآمال كبيرة وقد عززها بإحراز الهاتريك في أول مباراة له في دوري روشن، لكنه لم يُسجل أي هدف بعد ذلك واكتفى بتمريرتين حاسمتين.
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الأهلي يُمهل ديميرال حتى سوق الانتقالات الشتوي
أفادت صحيفة عكاظ أن مدرب الأهلي ماتياس يايسله قرر منح المدافع التركي ميريح ديميرال فرصة حتى فتح باب الانتقالات الشتوية، إذ سيُقيم مستواه لحسم مستقبله مع الفريق.
المدافع مصاب حاليًا لكنه على أعتاب العودة، ويُريد المدرب الألماني منحه فرصة منذ العودة للعب حتى يناير ليحسم أمره بين البقاء والرحيل.
الصحيفة أوضحت أن المدرب طلب ضم لاعب وسط مدافع حال قرر التخلي عن المدافع.
انتقادات شديدة لمدرب الأهلي من نجم الشباب السابق
وجه فؤاد أنور نجم الشباب السابق انتقادات حادة لمدرب الأهلي ماتياس يايسله متهمًا إياه بالمسؤولية عن النتائج المتواضعة للفريق في دوري روشن وخروجه من كأس الملك.
وقال أنور لقناة الإخبارية السعودية "مشكلة الأهلي تتمثل في مدربه، كنت أتمنى منه إيجاد طريقة لعب مناسبة وواضحة، كما يُجيد اختيار ملابسه، فهو مدرب أنيق".
تابع "الأهلي يضم نجومًا كبار كانوا يلعبون لأكبر أندية أوروبا منذ 5 أشهر ويستحق تحقيق نتائج أفضل".