أخبار الأهلي اليوم | محاولة خطف "هدف" الاتحاد، وتفاصيل صفقة انتقال ماكسيمين لفنربخشة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 10 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 10 يوليو 2024.

الأهلي يعمل على تدعيم صفوفه بقوة..

جوزيه مورينيو يتسوق في جدة

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هنا جميع الأرقام الخاصة بالصفقة المنتظرة

الأهلي دُعم بـ6 لاعبين ولكنه ليس الأكثر!

كاس اتخذت قرارها بالفعل والأهلي ينتظر مصيره..

الأهلي يهدد حلم الاتحاد "الكبير"..

اختيارات روبرتو فيرمينو لـ"الأفضل"..

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

موسم شاق جديد ينتظر نادي الهلال..

هل يتلقى الهلال مساعدات خاصة؟..

أسرار جديدة عن ميركاتو النادي الأهلي..

النجم المخضرم أعلن رحيله عن الهلال