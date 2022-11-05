أخبار الأهلي اليوم | لاعب النصر يقترب من الراقي .. وغرامات يلو تستمر

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم السبت الموافق الخامس من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

مدافعه السابق: لدي مستحقات لكني لن أشكو الأهلي

كشف معتز هوساوي مدافع التعاون عن وجود مستحقات مالية له لدى ناديه السابق الأهلي، لكن مشددًا في نفس الوقت أنه لن يشكوه أبدًا للجهات المسؤولة.

المدافع صاحب الـ30 عامًا تخرج من الفئات السنية في الأهلي ولعب مع الفريق الأول منذ عام 2015 حتى رحل عنه في يناير الماضي باتجاه التعاون، وقد أكد خلال حديثه في برنامج "مع عزيز" أنه كان يرغب بالبقاء مع الفريق. اقرأ التفاصيل

هوساوي: لو كنت متواجدًا بالأهلي لمنعت انتقال غريب للنصر

أكد معتز هوساوي مدافع الأهلي السابق والتعاون الحالي، على أنه منع خروج عبد الرحمن غريب من صفوف الراقي من قبل.

هوساوي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "لو كنت متواجدًا في الأهلي وقت انتقال غريب إلى النصر، لتحدثت معه وأقنعته بالاستمرار، لأنني استطيع التأثير على بعض اللاعبين ومنهم غريب".

لاعب النصر يقترب من الأهلي

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، وافقت على انتقال مهند مندو لاعب الفريق إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات القادمة.

وأكدت صحيفة "الرياضية" مندو عاد إلى النصر بعدما فشل في تجربته مع نادي بني ياس الإماراتي الذي انتقل له في الصيف الماضي.

عناد الأهلي يُكلفه غرامات مالية جديدة

أكد الإعلامي الرياضي نبيل العبودي، على أن هناك عقوبات مالية ستصدر ضد النادي الأهلي، بسبب رفض وضع شعار يلو على قميص الفريق، خلال منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي.

العبودي قال خلال تصريحات تلفزيونية: "وضع الشعار أمر مُلزم على الأهلي وجميع أندية الدرجة الأولى، وستتصاعد المخالفات في كل مباراة لن يضع فيها الراقي الشعار على قميصه".