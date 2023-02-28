أخبار الأهلي اليوم | كشف السر المحير ورسالة للجماهير ونيكولاس ميليسي على خطى عمر السومة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الـ28 من فبراير 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ28 من فبراير 2023، وما يدور حول الفريق.

نجوم الأهلي يطالبون الجمهور بالمساندة

طالب عدد من لاعبي الأهلي جمهور الفريق بمساندتهم خلال مواجهة جدة، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، على استاد الأمير عبد الله الفيصل، ضمن الجولة الـ23 من دوري يلو.

الراقي يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، متأخرًا عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط، والتي يحتلها الحزم، لكن الأخير خاض مباراة واحدة أكثر.

ميليسي على خطى عمر السومة

يبدو أن مشروب "المتة" أصبح المشروب المفضل لأجانب الأهلي من بعد رحيل السوري عمر السومة، فهو كذلك بالنسبة لنيكولاس ميليسي.

وظهر ميليسي رفقة حارس الفريق ياسر المسيليم يحثه على تناول "المتة"، ليبدي الأخير رغبته في تجربته.

ويعد هذا المشروب هو المفضل بالنسبة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز قبل المباريات.

وأخيرًا .. كشف سر "جدة تتحرك" الذي حير جمهور الاتحاد والأهلي

البعض توقع أنها مبادرة ضمن رعاية شركة "وسط جدة" للناديين، والبعض توقع أنها خاصة بنبذ التعصب، لكنها ليست هذا ولا ذاك. (طالع التفاصيل)

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي وجدة؟

يستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة مباراة ديربي مرتقبة تجمع بين الأهلي وجدة، والتي تقام ضمن الجولة 23 من منافسات موسم 2022-23 من دوري يلو، الدرجة الأولى السعودي. (طالع التفاصيل)