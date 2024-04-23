أخبار الأهلي اليوم | فساد الأندية ورواتب الرؤساء، وقميص الراقي في قلب ملعب سانتياجو بيرنابيو

قميص الأهلي في قلب بيرنابيو

تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر أحد المشجعين لفريق ريال مدريد الإسباني يرتدي قميص الأهلي تحت ذلك الخاص بالملكي، وذلك خلال مواجهة برشلونة في الكلاسيكو على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

المشجع ظهر أولًا بالقميص الأبيض الخاص بالريال ومن ثم خلعه ليظهر تحته القميص الأخضر الخاص بالنادي الأهلي.