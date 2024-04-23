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تامر أبو سيدو

أخبار الأهلي اليوم | فساد الأندية ورواتب الرؤساء، وقميص الراقي في قلب ملعب سانتياجو بيرنابيو

الأهليدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 23 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 23 إبريل 2024

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قميص الأهلي في قلب بيرنابيو

تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر أحد المشجعين لفريق ريال مدريد الإسباني يرتدي قميص الأهلي تحت ذلك الخاص بالملكي، وذلك خلال مواجهة برشلونة في الكلاسيكو على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

المشجع ظهر أولًا بالقميص الأبيض الخاص بالريال ومن ثم خلعه ليظهر تحته القميص الأخضر الخاص بالنادي الأهلي.

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