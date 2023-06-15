أخبار الأهلي اليوم | فرصة ذهبية من الهلال للراقي ومصير إزجيان إليوسكي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الـ15 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ15 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

الأهلي وسيلة .. عبد الرزاق حمد الله يسقط ضحية لـ"عملية تجارية"

إذا تصفحت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حاليًا، ستجد وسم "حمد الله أهلاويًا" الموضوع الأكثر تداولًا في المملكة العربية السعودية، لكن هل يقف جمهور الأهلي خلف هذا؟ (طالع التفاصيل)

الهلال يستعد للتعاقد مع دي خيا .. ويمنح الأهلي فرصة ذهبية لضم هذا الثلاثي!

على الرغم من امتلاكه ثنائي كبير في حراسة المرمى؛ وهما عبدالله المعيوف ومحمد العويس، إلا أن نادي الهلال، يستعد لضم نجم عالمي، في هذا المركز. (طالع التفاصيل)

رسميًا | بيتسو موسيماني يعلن الرحيل عن الأهلي .. "8 أشهر من الإنجاز"

أخيرًا وبعد طول انتظار، حسم المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. (طالع التفاصيل)

أخطر أسرار الميركاتو .. لوكا مودريتش اتفق مع الأهلي ووعد الهلال منع التوقيع الرسمي

كواليس خطيرة ظهرت على الساحة الرياضية السعودية، بشأن مفاوضات النادي الأهلي، مع النجم الكرواتي الكبير لوكا مودريتش، متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني. (طالع التفاصيل)

ليس جوندوان أو محرز .. نجم مانشستر سيتي على رادار الدوري السعودي

تستهدف الأندية السعودية عددًا من نجوم الدوريات العالمية، حيث اهتمت بأكثر من نجم في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل التعاقد معهم لتدعيم صفوف أندية دوري روشن السعودي في صيف 2023. (طالع التفاصيل)

خطوة واحدة لإتمام الصفقة .. الكشف عن تفاصيل عقد راموس مع الأهلي

أصبح المدافع الإسباني سيرخيو راموس على بُعد خطوة واحدة لإتمام انتقاله إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الراقي استعدادًا للموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

هل سيرحل؟ الأهلي يحسم موقف إزجان أليوسكي

حسمت إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، موقفها من استمرار اللاعب المقدوني الشمالي إزجان أليوسكي، والذي انتهت فترة إعارته لنادي فنربخشه التركي. (طالع التفاصيل)

كواليس اجتماع لندن الساخن .. جوزيه مورينيو يخبر الأهلي بقراره النهائي

عقد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، أمس الأربعاء، اجتماعًا مع وليد معاذ، رئيس الأهلي المنتهية ولايته. (طالع التفاصيل)