أخبار الأهلي اليوم | غياب فرانك كوم ودانكلير ينتقد "المجانين"

نرصد لكم أبرز أخبار الأهلي السعودي يوم 16 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 16 أكتوبر 2022، والمتعلقة باستعداداته لمواجهة الرياض، في دوري يلو للدرجة الأولى، وغيرها من الأخبار التي تخص الراقي.

غياب فرانك كوم عن مواجهة الأهلي والرياض

أكد موقع "سبورت 24" السعودي، على أن الكاميروني فرانك كوم لاعب وسط الأهلي، عن مواجهة فريقه أمام الرياض، وذلك بسبب عدم الجاهزية الكاملة.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد لشهر واحد واحصل على ثلاثة أشهر من متعة دوري روشن السعودي

SHAHID

وأشار الموقع إلى أن قائمة الأهلي المغادرة إلى الرياض، ضمت التونسي يوسف العبدلي وإبراهيم الزبيدي، بعد جاهزيتهما من الإصابة التي لحقت بهما.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرياض مساء اليوم الأحد، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري يلو للدرجة الأولى.

الأهلي يسعى للحصول على الشهادة المالية

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن النادي الأهلي يكثف جهوده حاليًا، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الأهلي سلمت لاعبي الفريق راتب شهرين خلال الأيام الماضية، وقللت مستحقاتهم من أجل إنهاء شرط دفع رواتبهم في الفترة المقبلة.

وقامت إدارة الأهلي بتسليم رواتب العاملين في النادي، حتى شهر أكتوبر الحالي، ولم يتبق أي رواتب متأخرة.

دانكلير ينتقد جماهير الأهلي

انتقد البرازيلي دانكلير بيريرا مدافع الأهلي السابق، جماهير الفريق السعودي "المجانين"، حيث وصفهم بأنهم يشبهون الجماهير البرازيلية.

دانكلير قال خلال تصريحات صحفية، أن الأجواء الجماهيرية في اليابان تختلف عن السعودية، لأنه عندما يسجل لاعب هدفًا يصفقون له ويحترمونه، وهذا ما لم يجد مثله.

وتابع: "السعودية مثل البرازيل، يوجد الكثير من المشجعين الذين يقومون بتوجيه السباب لك".

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد لشهر واحد واحصل على ثلاثة أشهر من متعة دوري روشن السعودي

SHAHID