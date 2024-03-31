أخبار الأهلي اليوم | غياب خماسي المنتخب عن مواجهة الاتحاد، ولقطة يايسلة الغريبة أمام الاتفاق

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 31 مارس 2023

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خماسي المنتخب يغيب عن قمة الأهلي أمام الاتحاد

تأكد بشكل رسمي غياب 5 لاعبين من الأهلي عن مواجهة الاتحاد في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي، وذلك بسبب انضمامهم للمنتخب الأولمبي.

الخماسي هم عبدالرحمن الصانبي وهيثم عسيري وريان حامد وزياد الجهني ومحمد سليمان.

الاتحاد هو الآخر سيفتقد للخماسي، زكريا هوسامي وفيصل الغامدي وأحمد الغامدي ومروان الصحفي وعوض الناشري، لنفس السبب.