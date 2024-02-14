أخبار الأهلي اليوم | عودة المدافع المصاب، وتفاصيل مواجهة الأخدود

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 14 فبراير 2023
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العمار يدعم الأهلي قبل مواجهة الأخدود
استعاد الأهلي مدافعه عبد الله العمار بعد غيابه عن التدريبات الأخيرة بسبب إصابة عضلية تعرض لها مؤخرًا.
العمار شارك في مران الثلاثاء استعدادا لمواجهة الأخدود في دوري روشن السعودي يوم الجمعة القادم.
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ميندي ومحرز يُتمان صفوف الأهلي
اكتملت صفوف الأهلي بانضمام رياض محرز وإدوارد ميندي للتدريبات الجماعية يوم أمس الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الأخدود يوم الجمعة.
اللاعبان غابا عن التدريبات الأخيرة لتمتعهما بإجازة خاصة نظرًا لتواجدهما مع منتخبي بلادهما في كأس أمم إفريقيا، وقد باتا الآن جاهزان لمواجهة الجولة الـ20 في الدوري.
موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الأخدود في الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024 والقنوات الناقلة.