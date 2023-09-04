أخبار الأهلي اليوم | عرض عاجل لثنائي الهلال ولاعب النصر والانسحاب من صفقة مهمة!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الرابع من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق الرابع من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الأهلي ينسحب من صفقة مهمة .. ويختار لاعب النصر "بديلًا عنها"!

انسحب مسؤولو النادي الأهلي السعودي، من صفقة هامة، قبل 3 أيام فقط من إغلاق باب الميركاتو الصيفي، في المملكة العربية السعودية، بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

صفقات الأيام الأخيرة .. الأهلي يريد "استعارة" ثنائي الهلال فورًا

قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي بـ3 أيام فقط، يعمل مسؤولو النادي الأهلي السعودي، على ضم مجموعة من النجوم المحليين؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

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النصر يفاوض رباعي الفريق .. ويجهز "ضربة مزدوجة" للاتحاد والأهلي

بعد إغلاق ملف الظهير الأيمن الدولي سلطان الغنام.. بدأ مسؤولو نادي النصر السعودي، مناقشة مستقبل 4 نجوم "محليين"، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

فيديو | أبو جودت وباب الحارة .. أقوى مشهد "ساخر" لخسارة الأهلي أمام الفتح

فتحت خسارة الأهلي الثقيلة أمام الفتح في خامس جولات دوري روشن السعودي الباب للكثير من الأشخاص والحسابات على السوشيال ميديا للسخرية من الفريق الجداوي باستخدام مختلف الصور والفيديوهات والمشاهد الدرامية الشهيرة، وقد ظهر أخيرًا المشهد الأقوى على الإطلاق. (طالع التفاصيل)

تصرف غريب! .. ضمك يُساعد الأهلي لحسم صفقة عبد الله العمار على حساب النصر

اشتعل سوق الانتقالات المحلي في دوري روشن السعودي بعدما أتمت الأندية تقريبًا تعاقداتها من اللاعبين الأجانب، خاصة الرباعي الكبير الذي قام بصفقات كبرى بدعم صندوق الاستثمارات الذي استحوذ على 75% من كل منها. (طالع التفاصيل)

رعب القصبي من النصر وتعليق عادل إمام .. إبداع أندية دوري روشن السعودي على "تيك توك" لا يتوقف

نتائج الجولة الخامسة تجعل أندية دوري روشن تُبدع عبر منصات التواصل الاجتماعي. (طالع التفاصيل)

إلى رابطة الدوري السعودي .. صنعتم الحلوى ووضعتم الملح بدل السكر!

دعوت ضيوفًا من جميع أنحاء العالم لمشاهدة منزلك الجديد، وصنعت لهم حلوى مذهلة، لكنك وضعت الملح بدلًا من السكر! هذا بالضبط ما فعلته رابطة دوري المحترفين السعودي هذا الموسم في دوري روشن. (طالع التفاصيل)

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