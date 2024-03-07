أخبار الأهلي اليوم | رسالة رياض محرز الوداعية، وعودة المدافع والظهير أمام التعاون

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 7 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 7 مارس 2023

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الأهلي يستعيد مدافعيه أمام التعاون استعاد الأهلي مدافعه ميريح ديميرال وظهيره الأيمن بسام الحريجي، حيث بات الثنائي جاهزًا للعب أمام التعاون في مباراة الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي. المدافع التركي نال إجازة بإذن من الجهاز الفني فيما الحريجي استبعد من المباريات الأخيرة لقرار فني، وقد أفادت صحيفة الميدان الرياضي أن فرصة اللاعبين كبيرة للعب أمام التعاون يوم السبت القادم.

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رسالة وداعية من رياض محرز

ودع رياض محرز نجم الأهلي مدربه في المنتخب الجزائري، جمال بلماضي، برسالة وداعية نشرها على حساباته المختلفة على السوشيال ميديا.

وكتب محرز للمدرب المقال عقب الفشل في تخطي دور المجموعات من كأس إفريقيا 2023 "شكرًا لك لكل شيء جمال. رغم الفشل في كأس أمم إفريقيا الأخيرة إلا أننا لن ننسى أبدًا نسخة مصر 2019 وجلب النجمة الثانية للوطن والـ35 مباراة دون خسارة".

أضاف "لن أنسى أيضًا كل العمل الجاد الذي قمت به خلال تلك السنوات الـ6 خاصة حبك للوطن. كل ما فعلته كان هدفه فقط جعل الشعب الجزائي فخورًا".

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