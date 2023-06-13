أخبار الأهلي اليوم | رد لوكا مودريتش واقتراب هداف برشلونة السابق وهل يعود حسين عبد الغني؟

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الـ13 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ13 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

5 شركات راعية من صندوق الاستثمار

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن صندوق الاستثمارات العامة يجهز عقود رعايات مختلفة للرباعي الكبير النصر، الاتحاد، النصر والأهلي، بواقع خمسة عقود لكل منهم.

وأكدت الصحيفة أن جميع الأندية الأربعة ستحصل على المبالغ نفسها من هذه الرعايات وعقودها موحدة.

النصر يختار شريك كريستيانو رونالدو .. ومنافسة قوية من الهلال والاتحاد والأهلي

اختار مسؤولو نادي النصر، "شريك" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في هجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024، لكن يصارعه عليه الأهلي والهلال والاتحاد أيضًا. (طالع التفاصيل)

أول رئيس في عصر الخصخصة؟ .. اسم كبير يترشح بانتخابات الأهلي

قدّم اسم كبير، عصر اليوم الثلاثاء، أوراق ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك في اليوم الأخير من الانتخابات. (طالع التفاصيل)

ميركاتو الأهلي يشتعل .. خطوة واحدة فقط لضم هداف برشلونة السابق!

اقترب النادي الأهلي، من حسم أولى صفقاته العالمية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024؛ والذي يشهد عودة الفريق الأول إلى دوري المحترفين؛ بعد عام في "الدرجة الأولى". (طالع التفاصيل)

بعد أن خان حب النصر .. حقيقة عودة حسين عبد الغني إلى الأهلي

سؤال يطرح نفسه بقوة الآن وينتظر الإجابة.. "هل سيعود الأسطورة حسين عبد الغني إلى الأهلي بعد تحويل 75% من ملكية النادي إلى صندوق الاستثمار السعودي؟!". (طالع التفاصيل)

قال كلمته الأخيرة إلى الأهلي؟ لوكا مودريتش يرد على عرض الـ322 مليون ريال

رد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان نادي ريال مدريد الإسباني، على عرض الأهلي "الجديد"؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي. (طالع التفاصيل)