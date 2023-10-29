أخبار الأهلي اليوم | رباعي الفريق في نزال موسم الرياض، وطرح تذاكر أبها

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 29 أكتوبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 29 أكتوبر 2023

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رباعي الأهلي يحضر نزال موسم الرياض

تواجد رباعي النادي الأهلي، آلان سان ماكسيمين ورياض محرز وإدوارد ميندي وفرانك كيسييه، في نزال موسم الرياض الذي جمع تايسون فيوري وفرانسيس نجانو مساء أمس السبت.

ونشر الإعلامي الأهلاوي وليد سعيد صورًا من تواجد الرباعي لمتابعة النزال الذي انتهى بفوز تايسون فيوري.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن طرح تذاكر مباراة الأهلي وأبها أعلن حساب النادي الأهلي على منصة إكس طرح تذاكر مباراة الفريق أمام أبها في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين. المباراة ستُقام مساء الثلاثاء القادم على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة. "هتاف قذر" .. العنصرية تورط الهلال في كلاسيكو الأهلي لا تزال تبعات كلاسيكو السعودية بين الهلال والأهلي مستمرة رغم مرور يومين على انتهائه، لكن هذه المرة هناك اتهامات بالعنصرية ضد جماهير الراقي.

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