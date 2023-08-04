أخبار الأهلي اليوم | خطوة لضم كيسييه، والصفقة المحلية الرابعة

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 4 أغسطس 2023.
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الأهلي يلغي اللقاء الودي أمام ماينز
قرر ماتياس يايسله المدير الفني للنادي الأهلي إلغاء المواجهة الودية الأخيرة ضمن معسكر الفريق الجاري حاليًّا في النمسا، أمام ماينز الألماني، بسبب ضيق الوقت.
صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن الفريق سيختتم معسكر الإعداد ويعود اليوم إلى جدة ليبدأ الاستعدادات الأخيرة لمواجهة الحزم يوم 11 أغسطس الجاري في افتتاح الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.
المدرب وتعويضًا عن إلغاء المباراة الودية فرض على اللاعبين مناورة بحجم الملعب كاملًا لمدة 30 دقيقة.
الأهلي يحسم صفقة كيسييه
أتم الأهلي الاتفاق مع برشلونة حول التعاقد مع نجم وسطه فرانك كيسييه مقابل 15 مليون يورو، وقد أرسل عرضه الرسمي ليحصل على الموافقة ويُتم تبادل الأوراق.
اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية الأسبوع القادم وسيوقع على عقد يمتد لـ3 مواسم يتقاضى بموجبه 20 مليون يورو سنويًا.
فيديو | رئيس الشباب يتحدى تمبكتي بسبب الاتحاد والأهلي والنصر
رفع خالد الثنيان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، "راية التحدي" في وجه حسان تمبكتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، والذي طلب الرحيل في الصيف الحالي.
"الوضع ليس كما ليفربول!" .. فيرمينو يكشف عن أول مفاجأة "غريبة" صدمته منذ انضمامه للأهلي
أجواء جديدة كليًا يعيشها حاليًا المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مع الأهلي السعودي، إذ تعرض لموقف لم يمر به طوال مسيرته عقب أول مران له مع الفريق، كشف عنه الليلة.
"الرابعة محليًا" .. الأهلي يحسم التعاقد مع الصفقة المنتظرة أخيرًا!
حسم مسؤولو النادي الأهلي السعودي، صفقة محلية جديدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.