أخبار الأهلي اليوم | خبر حزين بشأن مواجهة النصر، وانتقام الأهلاوية

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 10 سبتمبر 2023
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خبر حزين .. نفاذ تذاكر الفئات العامة لقمة النصر والأهلي
في خبر حزين لجماهير الأهلي الراغبة في متابعة مواجهة النصر من ملعب الأول بارك، أعلنت إدارة الملعب الخاص بالنصر عبر منصة إكس نفاذ تذاكر الفئات العامة للقمة المنتظرة التي ستقام في 21 سبتمبر المقبل ضمن الجولة الـ7 من دوري روشن السعودي.
النصر سيلعب ضد الرائد فيما سيخوض الأهلي مواجهة صعبة مع التعاون في الجولة القادمة من دوري روشن.
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الوافدان الجديدان جاهزان للتعاون
يُتوقع أن يُشارك الثنائي الجديد، عبد الله العمار ويوسف بالعبيد، في تدريبات الأهلي عند استئنافها بعد غدٍ.
صحيفة الرياضية أوضحت أن اللاعبين الذين انضما للأهلي من التعاون وضمك في آخر أيام سوق الانتقالات جاهزان لخوض مواجهة التعاون المرتقبة يوم السبت القادم.
جماهير الأهلي انتقمت منه .. هذا اللاعب يثير الجدل بعد فشل انضمامه للراقي!
على مدار أسابيع عديدة، حاول النادي الأهلي السعودي، حسم صفقة محلية كبرى، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
الأهلي؟ .. عقوبة ضخمة في الطريق ضد فريق سعودي!
في مفاجأة من العيار الثقيل.. بات أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، معرضًا لعقوبة ضخمة؛ بعد ساعات من إغلاق باب الميركاتو الصيفي.
سبب مفاجئ .. الكشف عن سر خسارة النصر صراع "عبد الله العمار" أمام الأهلي
فشل النصر في ضم أي ظهير أيسر محلي خلال سوق الانتقالات الصيفي الذي أغلق أبوابه أول أمس في دوري روشن السعودي، وقد كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن سر خسارة الفريق العاصمي لصفقة عبد الله العمار أمام الأهلي.