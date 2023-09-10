أخبار الأهلي اليوم | خبر حزين بشأن مواجهة النصر، وانتقام الأهلاوية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 10 سبتمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 10 سبتمبر 2023

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خبر حزين .. نفاذ تذاكر الفئات العامة لقمة النصر والأهلي

في خبر حزين لجماهير الأهلي الراغبة في متابعة مواجهة النصر من ملعب الأول بارك، أعلنت إدارة الملعب الخاص بالنصر عبر منصة إكس نفاذ تذاكر الفئات العامة للقمة المنتظرة التي ستقام في 21 سبتمبر المقبل ضمن الجولة الـ7 من دوري روشن السعودي.

النصر سيلعب ضد الرائد فيما سيخوض الأهلي مواجهة صعبة مع التعاون في الجولة القادمة من دوري روشن.

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الوافدان الجديدان جاهزان للتعاون

يُتوقع أن يُشارك الثنائي الجديد، عبد الله العمار ويوسف بالعبيد، في تدريبات الأهلي عند استئنافها بعد غدٍ.

صحيفة الرياضية أوضحت أن اللاعبين الذين انضما للأهلي من التعاون وضمك في آخر أيام سوق الانتقالات جاهزان لخوض مواجهة التعاون المرتقبة يوم السبت القادم.

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