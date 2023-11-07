أخبار الأهلي اليوم | حسين عبد الغني يُفسر "حالة" فيرمينو، ودعوة محرز للاقتداء برونالدو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 7 نوفمبر 2023
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حسين عبد الغني: فيرمينو لم يُقدم أي إضافة للأهلي
أكد حسين عبد الغني أن البرازيلي فيرمينو لم يُقدم أي إضافة للأهلي بعد مباراة الجولة الأولى.
وأضاف "فيرمينو لم يُقدم أي إضافة فنية للأهلي بعد المباراة الأولى، لا شك أنه يمتلك تاريخًا جيدًا لكن تلك حقيقة، أحيانًا اللاعب لا يُوفق لكن تلك ليست الحالة هنا بل هو لم يُقدم أي إضافة".
وأتم "أعتقد أن فيرمينو من نوعية المهاجمين الذي يحتاج مهاجمًا آخر بجانبه، لأنه يلعب وظهره للمرمى، هو ليس مهاجمًا صريحًا".
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