أخبار الأهلي اليوم | حسم موقف العمار من مواجهة النصر، وممثل السعودية في دوري الأبطال

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 19 سبتمبر 2023
اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن
غياب عبد الله العمار عن مواجهة النصر
أفادت المصادر الصحفية المتابعة للنادي الأهلي أن ظهيره الأيسر عبد الله العمار سيغيب عن مواجهة النصر المرتقبة يوم الجمعة القادم بسبب الإصابة.
اللاعب يُعاني من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مواجهة التعاون الأخيرة ولم يستطع بسببها إكمال اللقاء، حيث غادر في الشوط الأول.
حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن
يتحدث الإعلام كثيرًا في الآونة الأخيرة عن إمكانية زيادة عدد الأجانب المسموح لأندية دوري روشن قيدهم خلال انتقالات يناير القادمة، وقد سُئل إبراهيم القاسم الأمين العام لاتحاد كرة القدم عن ذلك وقدم إجابة حاسمة تمامًا.
من حق عمالقة دوري الأبطال أن يخافوا .. من يستطيع هزيمة هذا الفريق من السعودية؟
أثير الحديث مؤخرًا عن سعي المسؤولين عن الدوري السعودي لوجود ممثل له في دوري أبطال أوروبا، ورغم النفي الرسمي لتلك الفرضية إلا أن بعض الأشخاص في أوروبا تحدثوا عنها ورفضوها تمامًا وآخرهم ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.
أخبار مقلقة حول إصابة العمار والمجحد وموقفهما من مواجهة النصر
أجرى ثنائي الأهلي، عبد الله العمار ومحمد المجحد، فحوصات طبية بالأشعة لموضع إصابتهما خلال مواجهة التعاون يوم أمس، وقد أظهرت النتائج أخبارًا مقلقة حول موقفهما من مواجهة النصر المرتقبة.