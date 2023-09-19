أخبار الأهلي اليوم | حسم موقف العمار من مواجهة النصر، وممثل السعودية في دوري الأبطال

يتحدث الإعلام كثيرًا في الآونة الأخيرة عن إمكانية زيادة عدد الأجانب المسموح لأندية دوري روشن قيدهم خلال انتقالات يناير القادمة، وقد سُئل إبراهيم القاسم الأمين العام لاتحاد كرة القدم عن ذلك وقدم إجابة حاسمة تمامًا.

أثير الحديث مؤخرًا عن سعي المسؤولين عن الدوري السعودي لوجود ممثل له في دوري أبطال أوروبا، ورغم النفي الرسمي لتلك الفرضية إلا أن بعض الأشخاص في أوروبا تحدثوا عنها ورفضوها تمامًا وآخرهم ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.

أجرى ثنائي الأهلي، عبد الله العمار ومحمد المجحد، فحوصات طبية بالأشعة لموضع إصابتهما خلال مواجهة التعاون يوم أمس، وقد أظهرت النتائج أخبارًا مقلقة حول موقفهما من مواجهة النصر المرتقبة.