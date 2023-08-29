أخبار الأهلي اليوم | تقديم إليوسكي لإغراء هدف الهلال وكشف موعد ديربي جدة أمام الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الـ29 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ29 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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ميركاتو الأهلي .. أليوسكي و30 مليونًا لخطف هدف الهلال وإغراء نجم الاتفاق

بعد إغلاق ملف الأجانب.. يعمل مسؤولو النادي الأهلي السعودي، على ضم أكثر من لاعب محلي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

فيديو | رسالة من زياد الجهني إلى جماهير الأهلي بعد أنباء تدهور صحته

بعد ساعات من الجدل بشأن إصابته.. ظهر زياد الجهني، متوسط ميدان النادي الأهلي السعودي الشاب، لأول مرة أمام جماهير الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

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كشف موعد ديربي جدة

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة دوري المحترفين السعودي مواعيد مباريات الجولات من 6 إلى 11 من دوري روشن، والتي ستشهد ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، وكلاسيكو النصر والهلال.

وتقرر أن يحل الراقي ضيفًا على العميد في الديربي في السادس من أكتوبر المقبل، وقبله في الـ22 من سبتمبر يطير الأهلي للرياض لمواجهة العالمي، أما كلاسيكو الزعيم فتستضيفه الرياض في 27 من أكتوبر.

وجاءت مواعيد مباريات الراقي كاملة كالتالي:

الأهلي × التعاون – 16 سبتمبر

النصر × الأهلي – 22 سبتمبر

الأهلي × الاتفاق – 30 سبتمبر

الاتحاد × الأهلي – 6 أكتوبر

الأهلي × الوحدة – 21 أكتوبر

الهلال × الأهلي – 27 أكتوبر

رقم قياسي في انتظار الأهلي

يخوض الأهلي اليوم الثلاثاء، لقاء الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، أمام الطائي، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

الراقي كان قد حقق العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الماضية، وحال انتصاره الليلة، ستكون المرة الأولى التي يحصد بها 12 نقطة من أول أربع مباريات في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين منذ موسم 2008-2009م.

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