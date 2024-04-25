أخبار الأهلي اليوم | تعديلات في الوسط أمام الرياض، ورسالة إيطالية للجمهور بشأن محرز

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 25 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 25 إبريل 2024

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