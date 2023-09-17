أخبار الأهلي اليوم | تحدي رونالدو، ومحرز يُعدد سلبيات الراقي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 17 سبتمبر 2023
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فيديو | لماذا تم إلغاء هدف التعاون القاتل أمام الأهلي؟
ألغى حكم مباراة الأهلي والتعاون هدفًا قاتلًا للأخير، كاد أن يخطف به نقطة التعادل أمام الراقي، في مباراة كانت أحداثها مثيرة خاصة خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.
بعد واقعة التسمم .. رياض محرز يتحدث معددًا سلبيات الأهلي!
فاجأ الجزائري رياض محرز؛ جناح الأهلي السعودي، الجمهور أمس السبت، بمشاركته خلال مواجهة التعاون، رغم الحديث عن تعرضه لحالة تسمم قبل أقل من 24 ساعة من المباراة.
"على طريقة إبراهيموفيتش" .. لاعب الأهلي مستهينًا برونالدو وماني: احترمكم ولكن!
اشتعلت قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي بين النصر والأهلي مبكرًا، جراء تصريح ظهير الراقي بسام الحريجي، الذي استهان به بنجوم العالمي كريستيانو رونالدو، ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش.
رفض الانتقادات وأنكر القصور .. رئيس الأهلي يسير عكس الاتجاه ويهاجم الحكام!
خالف خالد العيسى؛ رئيس الأهلي السعودي، آراء الكثيرين، مؤكدًا أن الراقي يقدم كرة جميلة الموسم الجاري، رغم الانتقادات الكثيرة التي يتعرض لها، ووجه أصابع الاتهام تجاه لجنة الحكام.
فيديو | استفزه الجمهور بصورة رونالدو .. ثنائي الأهلي يتوعد الدون بطريقة خاصة قبل الكلاسيكو
ثقة كبيرة يتمتع بها لاعبو الأهلي السعودي قبل القمة المنتظرة أمام النصر، إذ رد الثنائي فرانك كيسييه وميريح ديميرال بطريقة خاصة على محاولات البعض لاستفزازهم بنجوم العالمي.
تجاهل صياح كلوب .. لفتة رائعة من فان دايك تجاه نجوم العالم في دوري روشن السعودي
قرر الهولندي فيرجيل فان دايك؛ قائد ليفربول الإنجليزي، السير على عكس خطى مدربه الألماني يورجن كلوب، بشأن النجوم العالميين المنتقلين لدوري روشن السعودي خلال الميركاتو الصيف الأخير.