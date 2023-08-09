أخبار الأهلي اليوم | بشرى قبل انطلاق الموسم وحكايات "مثيرة" عن رياض محرز

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق التاسع من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق التاسع من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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بشرى قبل انطلاق الموسم

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الأهلي نجح في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، إذ تلقى الموافقة الرسمية اليوم الأربعاء، من اللجنة التابعة لوزارة الرياضة.

بهذه الخطوة، يتمكن الراقي من إشراك كافة لاعبيه الجدد سواء رياض محرز، روبرتو فيرمينو، إدوارد ميندي، عبد الله عطيف، سميحان النابت وفهد الرشيدي، في مواجهته المقبلة أمام الحزم، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن 2023-2024.

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ساعات تفصل إيبانيز عن الأهلي

بعدما أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لروما الإيطالي، قبل أيام انتقال البرازيلي روجير إيبانيز؛ لاعب الذئاب، للأهلي، ما هي إلا ساعات ويتم الإعلان عن الصفقة رسميًا.

وفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن إدارة الراقي تنتظر نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب بالأمس، تمهيدًا للتوقيع رسميًا.

ومن المنتظر أن يكون العقد مدته ثلاث سنوات، إذ ستتم الصفقة كبيع نهائي من روما.

كيسييه يقترب

زعمت بعض التقارير الصحفية الأجنبية، اليوم، أن فرانك كيسييه، لاعب برشلونة الإسباني، ودع زملائه في البرسا قبل مران الفريق، الذي لم يشارك به، تمهيدًا لانتقاله للأهلي.

وأوضحت التقارير أن زيارة كيسييه استمرت لمدة 20 دقيقة فقط، في إشارة واضحة لأن إعلان انضمامه للراقي ما هو إلا مسألة وقت فقط.

"الأهلي وجهة خاطئة" .. ساديو ماني يكشف محاولات خطفه من النصر

فجّر النجم السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن محاولات الأهلي والاتحاد؛ للتعاقد معه. (طالع التفاصيل)

سبب أزمة جزائرية-مغربية و"ملاكم" دمر حياته وأب فاشل .. حكايات رياض محرز

قبل أن يبدأ الجزائري رياض محرز؛ الوافد الجديد للأهلي السعودي من مانشستر سيتي الإنجليزي، دعونا نطلعكم على بعض الحكايات من حياته الشخصية، التي ربما تسمع عنها لأول مرة. (طالع التفاصيل)

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