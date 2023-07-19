أخبار الأهلي اليوم | مدرب نيوكاسل يكشف "إجباره" على رحيل ماكسيمين وخسارة ساديو ماني تقترب

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الـ19 من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ19 من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

الودية الأولى الليلة

يخوض الأهلي أول مباراة ودية خلال معسكره الحالي في النمسا، إذ يلتقي بشتولفيلدن النمساوي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الرياض.

وكان يوسف عنبر؛ المدير الفني المؤقت للراقي، قد قاد الفريق في تدريبات الأمس على فترتين صباحًا ومساءً، استعدادًا للمباراة.

الأهلي يتسبب في أزمة في الاتفاق

أوضحت صحيفة "الرياضية" أنه تم إلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر أن تجمع الأهلي بالاتفاق في الـ27 من يوليو الجاري، في دولة سلوفينيا.

الاتفاق يخوض معسكره في سلوفينيا، لكن الأهلي غير وجهته من البلد نفسها لدولة النمسا، نظرًا لتغيير مكان معسكره، بعد رحيل رئيسه وليد معاذ.

ويبحث الاتفاق حاليًا عن فريق بديل لمواجهته وديًا، في إطار استعداداته للموسم الجديد.

اقترب من الأهلي .. مدرب نيوكاسل: مجبرون على بيع ماكسيمين للسعودية!

كشف إيدي هاو؛ المدير الفني لنيوكاسل الإنجليزي، النقاب عن المفاوضات السعودية لخطف نجم فريقه الفرنسي آلان سان ماكسيمين؛ جناح أيسر الفريق، معربًا عن اضطرار ناديه للاستجابة للعرض المقدم له. (طالع التفاصيل)

تحرك جديد من النصر لـ"القضاء" على حلم الأهلي نهائيًا في صفقة ساديو ماني

رغم اقتراب التعاقد مع النجم الفرنسي موسى ديابي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أنه يبدو أن نادي النصر، لم يستسلم في صفقة المهاجم السنغالي ساديو ماني. (طالع التفاصيل)

"من الصندوق وإليه والأهلي يحاسب" .. صفقة ماكسيمين تغضب الجمهور

مع اقتراب الأهلي من حسم صفقة الفرنسي آلان سان ماكسيمين؛ جناح أيسر نيوكاسل الإنجليزي، ثار جمهور الراقي أمام توجهات صندوق الاستثمارات العامة. (طالع التفاصيل)

سعد اللذيذ يجيب على السؤال الذي حير الجماهير .. "أسرار صفقات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"

بعيدًا عن الاتحاديين الذين أعربوا عن سعادتهم بميركاتو فريقهم.. اعترض عشاق الهلال والنصر والأهلي، على تحركات المسؤولين، وسياستهم في جلب النجوم العالميين إلى هذا الثلاثي الكبير، لذلك خرج سعد اللذيذ؛ المسؤول السابق عن ملف الصفقات العالمية، لتوضيح الصورة. (طالع التفاصيل)

المفاوض العالمي للسعودية: انتظرتكم 45 عامًا!

بينما يحاول البعض التقليل من مشروع السعودية في استقدام نجوم العالم لدوري روشن، هناك من ينتظر فرصة استقبال عرض سعودي على أحر من الجمر، ويبدو أن النيجيري مايكل إيمينالو، أحد من كانوا ينتظرون الفرصة. (طالع التفاصيل)