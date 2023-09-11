أخبار الأهلي اليوم | أمنية فيرمينو مع الراقي ووقفة صارمة من يايسله مع ماكسيمين

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ11 من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ11 من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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فيرمينو: الدوري السعودي تنافسي وهذا هدفنا في الأهلي

أشاد البرازيلي فيرمينو مهاجم الأهلي بالدوري السعودي وقوته، مشيرًا إلى أنه بطولة تنافسية تضم العديد من نجوم العالم. (طالع التفاصيل)

التدريبات تعود غدًا

يستأنف الأهلي تدريبات غدًا الثلاثاء، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية لأربعة أيام، استغلالًا لفترة التوقف الدولي الحالية.

ومن المقرر أن يستكمل الراقي منافساته في دوري روشن السعودي بمواجهة التعاون في 16 من سبتمبر الجاري، ضمن الجولة السادسة.

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وجهة المؤشر الجديدة

أعلن نادي الطائي رسميًا اليوم، تعاقده مع سلمان المؤشر؛ لاعب الأهلي السابق، لمدة موسم وحيد ففي صفقة انتقال حر.

وكان الراقي قد أعلن بالأمس، انتهاء مسيرة اللاعب مع الفريق، والتي استمرت لست سنوات، بعد نهاية عقده.

طلب خاص من يايسله لماكسيمين

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، طلب خضوع الفرنسي آلان سانت ماكسيمين؛ لاعب الفريق، لبرنامج غذائي ولياقي خاص، لإنقاص وزنه.

ويخضع اللاعب حاليًا لتدريبات خاصة في منزله تحت إشراف الجهاز اللياقي لرفع المستوى البدني، والذي لم يرض يايسله، خلال الخمس جولات التي مرت من دوري روشن.

رسميًا .. الأهلي يُعلن عن رحيل "نيمار السعودية"!

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي، عن رحيل أحد نجومه خلال الوقت الحالي، وذلك بعد انتهاء عقده مع الراقي خلال الفترة الحالية، وعدم تجديده. (طالع التفاصيل)

خطف الرقم 9 والخوف على كأس آسيا .. أزمات تسببت فيها انتقالات دوري روشن العالمية!

انبهر العالم كله مما فعله دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، بعد إبرام التعاقد مع عدد كبير من أفضل نجوم العالم، ولكن كان هناك وجه آخر لتلك الصفقات العالمية! (طالع التفاصيل)

معذب الأهلي وعدو حمدالله .. أفضل 10 لاعبين في الدوري السعودي خارج الرباعي الكبير

8 نجوم .. هكذا يُمكن وصف قوائم أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي هذا الموسم بعد الثورة التي شهدها سوق الانتقالات الخاص بهم عقب انتقال 75% من ملكيتهم إلى صندوق الاستثمار السعودي. (طالع التفاصيل)

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