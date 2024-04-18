أخبار الأهلي اليوم | أزمة تأجيل مواجهة الهلال، و"أول من يلعب البوكسينج داي في السعودية"

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 18 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 18 إبريل 2024

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"قرار تعسفي وبعيد عن اللعب النظيف" .. الأهلي يُشعل أزمة تأجيل كلاسيكو الهلال! الأهلي يعترض بقوة على قرار إدارة المسابقات

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هل نرى النجم الأرجنتيني في دوري روشن الموسم المقبل؟

ماذا قال الخيبري عن الهلال؟

هل تتراجع الرابطة بعد بيان الأهلي وتضامن الاتحاد والنصر؟

أزمة تأجيل كلاسيكو الهلال والأهلي تشتعل، والزعيم المرحب الوحيد بين الكبار..

النادي الجداوي ليس طرفًا في المباراة، لكنه قرر الاعتراض ببيان رسمي..

"قرار تأجيل كلاسيكو الهلال والأهلي قد يفتح أبوابًا من الصعب غلقها مستقبلًا"

انتفاضة أهلاوية بعد تأجيل الكلاسيكو..

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