أخبار الأهلي اليوم | أزمة بسبب قميص الراقي وهل يعاني من كارثة مالية؟

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس الموافق الثالث من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

أزمة بسبب قميص الأهلي

لم يلتزم الأهلي بعد بقواعد وشروط دوري يلو، في ظل حداثته في المسابقة.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الأزمة تكمن في عدم وضع الراقي شعار "يلو"؛ الراعي الرسمي لدوري الدرجة الأولى، على قميص الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعًا بين طلال العبيدي؛ الرئيس المكلف لرابطة دوري الدرجة الأولى، مع وليد معاذ؛ رئيس النادي الجداوي، لحل الأزمة، خاصةً وأن وضع الشعار مسجل في العقود ويجب التزام كافة الأندية به، إذ أن من لا يلتزم بذلك لن يستفيد ماليًا من شركة "يلو".

وأوضح العبيدي للصحيفة أن عدم وضع شعار "يلو" على قميص الأهلي يرجع لوجود أكثر من شراكة معروضة على النادي، لكن لم تتم الموافقة عليها بعد.

الأسمري جاهز

أكدت صحيفة "الرياضية" أن علي الأسمري؛ لاعب الأهلي، أصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية للراقي، بعدما تجاوز برنامجه التأهيلي والعلاجي.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة بتمزق في عضلة الساق من الدرجة الثانية، خلال مشاركة في مواجهة العين الودية.

هل يعاني الأهلي من كارثة مالية؟

غاب الأهلي عن الصورة خلال الفترة الماضية، فيما يتعلق بإعلان ميزانية الأندية، مما أثار قلق جماهيره حول الوضع المالي للنادي، خاصةً بعد ما تردد عن معاناته من كارثة مالية.

لكن الإعلامي الرياضي ضيف الله صقر أوضح الأمر يتعلق بعدم عقد جمعية عمومية للراقي، مشيرًا إلى أنها جاهزة بالفعل من قبل الرئيس التنفيذي للنادي، وسيتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

مناشدة لوزير الرياضة لإنقاذ الأهلي

وجه الإعلامي الرياضي محمد الشيخي ندائه لوزير الرياضة عبد العزيز بن تركي الفيصل، للكشف عن وضع الأهلي المالي، مؤكدًا أنه يمر بكوارث في عديد الملفات.

وتعجب الشيخي من تحول الراقي من نادٍ بلا ديون إلى أكثر الأندية ديونًا خلال الفترة الحالية.