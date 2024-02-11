أخبار الأهلي اليوم | الهدف القديم إلى دوري يلو، وموقف البريكان وميندي من مواجهة الأخدود

تامر أبو سيدو
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Al Ahliدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 11 فبراير 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 11 فبراير 2023

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البريكان وميندي جاهزان لمواجهة الأخدود

انضم فراس البريكان وإدوارد ميندي لتدريبات الأهلي الجماعية اليوم الأحد بعد انتهاء الإجازة الخاصة التي مُنحا إياها من الجهاز الفني بقيادة ماتياس يايسله بعد فراغهما من المشاركة في كأسي آسيا وإفريقيا على الترتيب.

الأهلي استأنف تدريباته اليوم بعد راحة يومين استعدادًا لمواجهة الأخدود في دوري روشن السعودي يوم الجمعة القادم، وقد أكدت صحيفة الرياضية جاهزية ميندي والبريكان لخوض اللقاء.

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