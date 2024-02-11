أخبار الأهلي اليوم | الهدف القديم إلى دوري يلو، وموقف البريكان وميندي من مواجهة الأخدود

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 11 فبراير 2023
اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن
البريكان وميندي جاهزان لمواجهة الأخدود
انضم فراس البريكان وإدوارد ميندي لتدريبات الأهلي الجماعية اليوم الأحد بعد انتهاء الإجازة الخاصة التي مُنحا إياها من الجهاز الفني بقيادة ماتياس يايسله بعد فراغهما من المشاركة في كأسي آسيا وإفريقيا على الترتيب.
الأهلي استأنف تدريباته اليوم بعد راحة يومين استعدادًا لمواجهة الأخدود في دوري روشن السعودي يوم الجمعة القادم، وقد أكدت صحيفة الرياضية جاهزية ميندي والبريكان لخوض اللقاء.
حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن
الصفقة المنتظرة قد لا تحدث!
لاعب الهلال السابق استهدف من الأهلي الصيف الماضي
المدرب البرتغالي أقيل مؤخرًا من تدريب منتخب مصر..
الأهلي يستغنى عن محترفه رسميًا..
كيف رد نجم الأهلي على مطالبته بالانتقال إلى الاتحاد؟..
صدمة كبرى في ميركاتو النادي الأهلي..