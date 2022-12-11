أخبار الأهلي اليوم | المقهوي يصالح الجمهور وسخرية من غريب وفيفا يدعم الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم السبت، الموافق 12 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

فيفا يدعم الأهلي

يدعم الاتحاد الدولي "فيفا" خزينة الأهلي خلال الفترة المقبلة، نظير انضمام ثنائي الراقي محمد الربيعي وهيثم عسيري، لقائمة السعودية في كأس العالم قطر 2022.

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" أن النادي الجداوي سيحصل على 1.2 مليون ريال، قابلة للزيادة حال صعود الأخضر للأدوار الإقصائية.

المقهوي يصالح جمهور الأهلي

أوضح حسين المقهوي؛ لاعب الأهلي السابق والفتح الحالي، أن جمهور الراقي فهمه بطريقة خاطئة بعد تسريب فيديو له أثناء مغادرة اللاعب معتز هوساوي للفريق، وهو يقول له: "إن شاء الله نلحقك".

وقال المقهوي، خلال تصريحاته لقناة "ssc": "العبارة فهمت بشكل خاطئ، والمركز الإعلامي تعمد نشر هذا المقطع، واتصلت وقتها بمدير المركز واعتذر له وقال إنه نُشر عن طريق الخطأ، لكنني حزنت كثيرًا، لأنه الفيديو الوحيد الذي تم نشره من التدريبات".

وأكد اللاعب أن الأهلي هو بيته الأول، ولو طلبه للعب في دوري يلو، سيفعل، رافضًا الانتقال للنصر.

#مع_عزيز | حسين المقهوي:

عبارة "ان شاء الله نلحقك" فهمت غلط، والمركز الإعلامي بالأهلي تعمّد تنزيل المقطع.. وإدارة النفيعي فشلت في قيادة الفريق.#SSC pic.twitter.com/aGyLdAy1TT — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 11, 2022

سخرية أهلاوية من غريب

ملأ جمهور الأهلي مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من عبد الرحمن غريب؛ لاعب الفريق السابق والنصر الحالي، بعدما تم استبعاده من المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

سخرية جمهور الراقي نابعة من تصريحات سابقة لوكيل غريب، الذي أكد أنه رحل عن الأهلي في الصيف الماضي، للحفاظ على مكانه في المنتخب السعودي والمشاركة في المونديال.

لكن غريب لم ينضم للأخضر منذ رحيله عن الراقي، وفي الأخير تأكد غيابه عن الحدث العالمي.