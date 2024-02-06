أخبار الأهلي اليوم | الراقي في السوبر السعودي، والسخرية من محرز بسبب زوجته

تامر أبو سيدو
Taylor Ward Riyad Mahrez AhliGOAL AR / Getty
Al Ahliدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 6 فبراير 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 6 فبراير 2023

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رغم المركز الثالث .. الأهلي مرشح للعب السوبر السعودي الموسم القادم

يتواجد الأهلي في المركز الثالث حاليًا في جدول ترتيب دوري روشن العودي، ويرجح الأغلب أن يُنهي الموسم في هذا المركز والذي لن يؤهله للعب في كأس السوبر السعودي الموسم القادم.

حالة واحدة فقط ستسمح للأهلي بلعب السوبر وهي تأهل الهلال أو النصر إلى نهائي كأس خدام الحرمين الشريفين، حيث تأهل الفريقان إلى نصف النهائي وينتظران القرعة.

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